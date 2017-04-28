У Львові затримали на хабарі директора комунального похоронного бюро

Директора львівського комунального підприємства «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг» Василя Глову затримали за підозрою в отриманні хабаря у 4 тис. дол.

Про це 28 квітня повідомила прес-служба Львівської міськради.

«Вимагаємо об’єктивного розслідування та суворого покарання у разі, якщо вина працівника буде доведена. На службі в громади міста повинні працювати чесні люди», – заявив в.о. директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Олександр Одинець.

Більше деталей щодо цієї ситуації наразі немає. Водночас видання «Форпост» повідомило, що сьогодні працівники управління протидії злочинності у сфері економіки Львівщини також затримали на хабарі директора «Личаківського цвинтаря» Михайла Нагая.

Прес-служба департаменту захисту економіки Нацполіції України ввечері 28 квітня повідомила про затримання на хабарах 9 посадовців із шести областей. Серед них є й інформація про директорів комунального похоронного бюро та кладовища. «На Львівщині директор комунального підприємства у сфері надання ритуальних послуг та директор кладовища вимагали від громадянки 4 тис. доларів неправомірної вигоди. У таку суму оцінили керівники свій дозвіл на перепоховання померлих», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Водночас, за інформацією керівниці управління охорони історичного середовища ЛМР Лілії Онищенко, у директора «Личаківського цвинтаря» Михайла Нагая сьогодні проводили обшуки у справі про затримання Василя Глови. Самого ж Михайла Нагая правоохоронці не затримували.

Зазначимо, що «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг» є комунальним підприємством, яке займається похованням та перевезенням тіл померлих, а також торгівлею та наданням ритуальних послуг. 41-річний Василь Глова очолює це підприємство від грудня 2007 року.

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