У Львові заборонили будівництво готелю на вул. Веселій

Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області скасував дію містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки на вул. Веселій, 5 у Львові.

Як повідомляється на сайті Держархбудінспекції України, під час проведення позапланової перевірки Управління архітектури та урбаністики Департаменту містобудування Львівської міської ради встановлено низку порушень містобудівного законодавства щодо будівництва ПП «Піраміда» готелю за зазначеною адресою.

Зокрема, містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки були видані за відсутності плану зонування Галицького району м. Львова або детального плану території, затвердженого відповідно до вимог законодавства, без погодження Міністерством культури України документації щодо режиму використання історичного ареалу м. Львова.

За результатами проведеної позапланової перевірки Департаментом прийнято рішення про скасування дії містобудівних умов і обмежень щодо забудови вказаної земельної ділянки. Надалі Департамент вживатиме невідкладних заходів для зупинення будівництва даного об’єкта.