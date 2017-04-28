У Львові з травня трамваї не їздитимуть до львівського залізничного вокзалу

У травні у Львові закриють на ремонт трамвайну колію на вул. Чернівецькій біля залізничного вокзалу. На час ремонту, який триватиме близько п’яти місяців, трамваї №1, 6 та 9 курсуватимуть за зміненими маршрутами.

Як розповів директор ЛКП «Львівавтодор» Олег Береза, закрити колію на ремонт планують приблизно в середині травня.

За словами Берези, під час ремонту, який триватиме близько п’яти місяців, на вул. Чернівецькій лише перекладуть трамвайну колію, проїжджу частину цьогоріч не ремонтуватимуть. Простір між рейками та навколо них, де зараз росте трава, замостять плиткою так само, як на сихівській лінії.

Береза також зазначив, що розворотне кільце трамваїв біля залізничного вокзалу цьогоріч не ремонтуватимуть. «Кільце плануємо ремонтувати під час реконструкції площі Двірцевої. Але цьогоріч Двірцеву не реконструюватимуть, оскільки ще не виготовлений проект реконструкції», – сказав він.

На час ремонту колії на вул. Чернівецькій трамваї №1, 6 та 9, які курсують до Головного залізничного вокзалу, змінять маршрути.

Як розповів начальник служби диспетчеризації ЛКП «Львівелектротранс» Володимир Забавський, трамваї їхатимуть до трамвайного депо, розташованого на вул. Городоцькій біля ТРЦ «Скриня» за маршрутами: №1 Депо – вул. Дорошенка – Центр – вул. Вітовського – Депо, №6 Депо – вул. Миколайчука, №9 Депо – вул. Вітовського – Центр – вул. Дорошенка – Депо.

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