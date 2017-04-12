У Львові з Бюро знахідок викрали планшет та iPhone

В Галицький відділ поліції 11 квітня надійшла заява від 50-річного працівника львівського бюро знахідок. Він повідомив, що невідома особа викрала з установи мобільний телефон iPhone-3 та планшет iPad.

Про це повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Працівники поліції встановлюють обставини правопорушення, визначається розмір заподіяних збитків.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років.