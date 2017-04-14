У Львові з банку викрали гумовий хідник

У Львові минулої доби, 13 квітня, зафіксовано дві крадіжки гумових килимків (хідників).

Як повідомляє «Вголос», обидві крадіжки сталися вночі на проспекті В‘ячеслава Чорновола.

Так, із зони самообслуговування одного з банківських відділень, відчинивши двері платіжною карткою, невідомі викрали гумовий хідник вартістю 5 тис грн.

Цієї ж ночі з-під службового входу супермаркету «Арсен» викрали гумовий килимок вартістю 7 тис грн.

В обох випадках, злодії нахабно «працювали» під прицілами камер відеоспостереження.