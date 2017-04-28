У Львові вшанували роковини трагічних подій операції «Вісла»

У Львові сьогодні вшанували 70-ті роковини трагічних подій операції «Вісла» – примусової депортації близько 150 тисяч українців Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Підляшшя.

Як повідомила прес-служба Львівської міської ради, керівництво області і міста, народні депутати України, представники громадських організацій і городяни поклали квіти біля каменю на місці встановлення майбутнього пам’ятника Жертвам депортацій українців у ХХ столітті, який встановлено на вул. Мушака у Львові.

Представники духовенства відслужили панахиду за жертвами депортацій.

У Національному академічному театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької відбулася церемонія, приурочена до 70-ї річниці депортації українців з рідних земель.

Після завершення церемонії від будівлі театру вирушила урочиста хода до пам’ятника Тарасу Шевченку, де розпочалася акція «Свіча пам’яті».

28 квітня 1947 року почалася операція польського комуністичного режиму проти етнічних українців. Операція «Вісла» полягала в насильницькій депортації понад 150 тисяч українців з Лемківщини, Надсяння, Підляшшя і Холмщини.