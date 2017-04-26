У Львові вшанували пам`ять жертв Чорнобиля

У Львові сьогодні близько 150 людей вшанували пам`ять загиблих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Участь в покладанні квітів і молебні, які проходили біля пам’ятного знаку «Героям і жертвам Чорнобиля» на вул. Морозній, взяло керівництво області і міста, а також група чорнобильців, які проживають у Львові. Загалом у акції прийняли участь близько 150 осіб.

Четверо чоловіків – безпосередніх учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, тримали плакат з написом: «Ліквідатори аварії на ЧАЕС: вимагаємо виконання судового рішення».

Як зазначила голова Львівського обласного благодійного фонду «Діти Чорнобиля Львівщини» Валентина Буренок, яка на момент аварії проживала у місті Прип‘ять з двома дітьми-немовлятами, потерпілі внаслідок аварії на ЧАЕС вимагають від влади виконання судового рішення щодо нарахування пенсій згідно «чорнобильського законодавства», яке фактично не виконується.

На її думку, те, що на заходи вшанування пам‘яті жертв Чорнобиля у Львові збирається мала кількість людей, а на Львівщині проживає 9,6 тис. потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС, свідчить про «розчарування людей, які постраждали у техногенній катастрофі, у підтримці владою».

Після молебню присутні вшанували жертв Чорнобиля хвилиною мовчання і запалили біля пам’ятного знаку лампадки.

Станом на 1 квітня 2017 року, на обліку в управлінні соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради перебуває 3 501 особа, що постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС. З них: 903 особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, віднесені до 1 категорії (з них 688 ліквідаторів); 1287 осіб – до 2 категорії (з них 878 ліквідаторів); 436 осіб – до 3 категорії (з них 153 ліквідатори).