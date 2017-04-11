У Львові вшанували пам’ять закатованих в’язнів концтабору «Шталаг–328»

У Львові сьогодні, у Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів, відбулися скорботні заходи на місці колишнього концентраційного табору для військовополонених «Шталаг-328».

Керівництво області та міста, городяни та громадські активісти поклали вінки і квіти до пам’ятного хреста на місці колишнього концентраційного табору “Шталаг – 328″ і запалили лампадки.

Після відправлення панахиди відбувся мітинг-реквієм під час якого присутні ще раз наголосили на недопустимості повторення «страшних сторінок історії».

«Це страшна трагедія ХХ століття. Уроки з цієї трагедії ми ще не всі зробили. Досі у світі існують режими, для яких важливішим є вирішувати свої імперські амбіції та нехтувати людським життям. Пам’ять про ці жертви має жити вічно, а також маємо зробити все можливе, щоб не допустити до повторення таких страшних сторінок історії. Вічна шана полеглим та невинно убитим», – наголосив під час виступу перший заступник голови Львівської обласної ради Андрій Білоус.

Довiдка. 11 квітня щорічно відзначають Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів, який встановили в день входження американських військ на територію Бухенвальду 1945 р.

Концентраційний табір Бухенвальд був побудований поблизу міста Веймара і почав функціонувати 19 липня 1937 року. За 8 років близько 239 000 чоловік були в’язнями Бухенвальда. Спочатку це були німецькі політв’язні, пізніше, в роки Другої світової війни, представники багатьох інших національностей.

В Україні зафіксовано майже 300 місць масових страт населення, діяло 180 концтаборів, існувало 50 гетто.

У Львові в 1941-1944 роках було три концентраційні табори: Янівський, Єврейське гетто і табір для військовополонених «Шталаг-328», розташований у центрі Львова на території оборонного комплексу XIX «Цитадель».

Встановлено, що в таборі «Шталаг-328» утримувалось 284 тисячі в’язнів різних національностей: українці, росіяни, євреї, італійці, поляки, бельгійці, білоруси, голландці та представники інших народів. Табір став місцем смерті близько 140 тис військовополонених.