У Львові внаслідок зіткнення поїздів 8 вагонів зійшли з рейок

У Львові сьогодні внаслідок зіткнення поїздів з рейок зійшов електровоз та 8 вагонів вантажного поїзда. Постраждалих немає.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 17 квітня о 4:40 у другому парку залізничної станції «Львів» сталося зіткнення вантажного поїзда, електровозу та маневрового тепловозу. В результаті зіткнення 8 вантажних вагонів та одна колісна пара електровозу зійшли з рейок. Постраждалих немає.

Попередня причина події – проїзд вантажного поїзда на заборонений сигнал світлофора.