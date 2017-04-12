У Львові викрили злочинну групу яка викрала з автобусного заводу обладнання на 10 млн грн.

Як встановили працівники Управління захисту економіки у Львівській області, Головного управління Національної поліції у Львівській області, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1, до складу злочинної групи входили мешканці Львівської та Одеської областей.

Як повідомляє відділ комунікацій Головного управління Нацполіції області, зловмисники організували викрадення промислового обладнання, станків та устаткування з цехів на території колишнього Львівського автобусного заводу та незаконно заволоділи майном підприємства на суму у понад десять мільйонів гривень.

На виробничих територіях, які на даний час належать ряду суб’єктів підприємництва, створених після розподілу заводу, знаходиться майно, промислове обладнання та інше устаткування, яке перебувало в іпотеці та у заставах банків. Зловмисники демонтували, розбирали та вивозили усе цінне, що залишилось від промислового виробництва.

Окрім того, вони намагались за підробленими документами вивезти до Києва автобус-лайнер останнього покоління вартістю у декілька мільйонів гривень, яким встигли доїхати до одного з сіл Кам’янка-Бузького району, де і були затримані.

Сьогодні, 12 квітня, правоохоронці викрили сімох зловмисників – мешканців Львівської та Одеської областей, причетних до скоєння злочину.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до шести років. Двох зловмисників затримано у порядку ст.208 КПК України.