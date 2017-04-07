У Львові виконком міськради затвердив містобудівні умови чотирьох земельних ділянок

7 квітня виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок, а також детальні плани територій.

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, затверджено містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки:

на реконструкцію Львівським навчально-виховним комплексом школою-дитячим садком «Провесінь» з добудовою на вул. Тракт Глинянський, 151-Б.

на будівництво ТзОВ «Завод № 3» багатоповерхового житлового будинку з вбудованим підземним паркінгом та приміщеннями громадського призначення на вул. Стрийській, 86.

на будівництво ТзОВ «Львівська інвестиційна компанія» комплексу житлових будинків «Північний пагорб» з приміщеннями громадського призначення та паркінгом відкритого типу на вул. Малоголосківській (будинки П3, П4 згідно з генпланом).

на реконструкцію ТзОВ «Стакар Девелопмент» з надбудовою 8-го корпусу під «Видавництво Старого Лева» на вул. Старознесенській, 24-26.

Також ухвалено рішення про розроблення детального плану території у районі вул. Січових Стрільців, вул. Університетської, вул. Листопадового Чину; затвердження детального плану території, обмеженої вул. Науковою, вул. Стрийською, вул. Трускавецькою, вул. Академіка Я. Підстригача; внесення змін до детального плану території району «Збоїща» у межах громадського центру на вул. Пилипа Орлика – вул. І. Миколайчука та затверджено внесення змін до детального плану території у районі вул. Стрийської – кільцевої дороги – проектованої вул. В. Вернадського.