У Львові відзначили 27-му річницю підняття національного прапора на Ратуші

У Львові відзначили 27-му річницю підняття синьо-жовтого прапора над Ратушею. Львів тоді став наступним в Україні містом після Стрия, де офіційно з’явився головний національний символ.

Як повідомляє Zaxid.net, святкування річниці відкрили урочистим засіданням депутатів усіх скликань. Прапор, який у 1990-му році вперше підняли на Ратуші, урочисто внесла до залу почесна варта ліцеїстів. А хвилиною мовчання вшанували Героїв, які у різні роки віддали своє життя у боротьбі за незалежність України.

До нинішнього почесного підняття національного стяга запросили депутатів 1-го демократичного скликання Ігоря Шкарпінця та Зиновія Саляка, депутатів теперішнього скликання Віталія Свіщова та Юлію Хомчин, а також найкращих учнів львівських шкіл ― одинадцятикласників Анастасію Лівочку і Тараса Сеха.

«Я цей день пам’ятаю прекрасно, як всі події відбувалися. Тоді інша була церемонія: прапор був закріплений на Ратуші, а внизу на щоглі був прапор Української Радянської Соціалістичної Республіки. Так що ми не порушили в цей день ніякого закону. Тому нам не заборонили цієї події, ми вчинили дуже правильно», ― згадував про перше підняття жовто-синього прапора депутат першого скликання Львівської міськради Зиновій Саляк.

«Це, як говорили знову ж таки представники інших скликань, це і радість, і великий біль. Адже багатьох людей нинішнього покоління, найдостойніших солдатів ми проводжаємо також з прапором», ― додала депутатка сьомого скликання Львівської міськради Юлія Хомчин.