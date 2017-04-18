У Львові відновили опалювальний сезон

У Львові 18 квітня відновлено подачу тепла до всіх споживачів у зв’язку з похолоданням. Опалення у Львові було призупенено з 31 березня у зв‘язку з потеплінням.

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Опалювальний сезон триває. Температура зовнішнього повітря поки не дозволяє приймати рішення про закінчення опалювального сезону. Щоб припинити подачу опалення потрібно, щоб середньодобова температура протягом трьох діб була вищою 8 градусів. Наразі такої температури не спостерігаємо» – повідомив начальник управління інженерного господарства Львівської міської ради Олександр Одинець.