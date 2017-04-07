У Львові відновили опалювальний сезон

Зважаючи на зниження температури зовнішнього повітря, від сьогодні, 7 квітня, буде відновлено опалювальний сезон у Львові.

Як повідомили в управлінні інженерного господарства ЛМР, готується розпорядження міського голови відповідно до якого від сьогодні, 7 квітня, буде відновлено опалювальний сезон у Львові.

Нагадаємо, відповідно до розпорядження міського голови, від 31 березня у Львові призупинено опалювальний сезон до усіх споживачів теплопостачальних підприємств. У той же час, відповідно до розпорядження, опалення закладів освіти, охорони здоров’я та культури здійснюється на підставі звернень керівників закладів.

Станом на 6 квітня опалення отримували 5 бюджетних установ: Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр на вул. Гашека, 2а; Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих ім. Ю. Липи на вул. Івасюка, 31 (Винники); Комунальний будинок дитини №1 на вул. Комаринця, 2а; Будинок дитини №1 на вул. Таджицька, 21; Львівська державна хорова школа «Дударик» на вул. Коперника, 27.