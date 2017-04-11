У Львові відкриють перший в Україні центр адопції безпритульних тварин

У Львові тривають роботи із облаштування першого в Україні центру адопції безпритульних тварин на базі ЛКП «Лев» на вул. Промисловій, 56.

За планами, центр відкриють до Дня міста, який цьогоріч відзначатимуть 6 травня. Про це повідомила директорка ЛКП «Лев» Оксана Кошак, передає Zaxid.net.

«Приміщення центру адопції – це колишній гараж, – повідомила Оксана Кошак. – Ми встановимо тут необхідні меблі та клітки для тварин. Також тут буде спеціальний телевізор, на якому відвідувачам показуватимуть фото наших тварин. Окрім цього, центр буде енергонезалежним, адже ми обладнаємо його сонячними батареями, які забезпечуватимуть необхідну електроенергію та опалення взимку».

Центр адопції – це спеціальне місце, де охочі взяти собі додому собаку або кота зможуть побачити цих тварин, фактично не турбуючи інших мешканців притулку.

«Зараз аби побачити тварин, які в нас є, люди змушені проходити повз усі вольєри, карантинну зону, чого не мало б бути. Це дуже дратує тварин, у яких після стерилізації впродовж певного часу нестійкий психо-емоційний стан. Натомість ми перші в Україні матимемо сучасний центр адопції – місце для знайомств тварин з майбутніми господарями. За зразок ми брали такі заклади в США», – додала Оксана Кошак.

У центрі працюватиме адміністратор, який розмовлятиме з відвідувачами про те, яку саме тварину вони хотіли б. Тоді адміністратор показуватиме фото тварин і приводитиме тих, з якими захочуть познайомитись відвідувачі, щоб обрати собі. Також у центрі буде спеціальний відділ для котів.

Загальна вартість проекту 1,2 млн грн. Ці гроші виділили з бюджету розвитку Львова.