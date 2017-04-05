У Львові відбудеться ювілейний Lviv Media Forum

З 25 по 27 травня у Львові триватиме ювілейний П’ятий Медіафорум, основна тема якого – «Шу(че)каємо нові алгоритми. Медіа в епоху постправди». Цьогоріч подія матиме насичену триденну програму з новими спікерами і форматами.

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, вперше на Lviv Media Forum приїдуть зірка польської документалістики Ганна Полак, британський професор журналістики Джордж Брок, відома грузинська журналістка Ніно Іванішвілі, румунський розслідувач Пол Раду, американський міжнародник Майкл Вайс, головний редактор «Newsweek Polska» Томаш Ліс, редактор розділу «Європа» у Financial Times Тоні Барбер, російська репортажистка Олена Костюченко та інші.

Одним із нововведень стане формат public talks. Відомі українські журналісти та експерти візьмуть публічні інтерв’ю у автора світового бестселера «ІДІЛ. Всередині армії терору» Майкла Вайса, авторки книги «Вбити дракона. Українські революції» Катажини Квятковської-Москалєвіч і генерального директора 1+1 медіа Олександра Ткаченка.

Цьогоріч запроводжують формат окремих тематичних потоків, таких як «Розслідування», «Ділова журналістика», «Медіаменеджмент», «Digital-журналістика», «Репортаж», «Сторітелінг», «Культурна журналістика», «Регіональні медіа» тощо.

Традиційно на Lviv Media Forum відбудуться вручення Премії імені Олександра Кривенка і Лекція свободи.