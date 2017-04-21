У Львові відбудеться міжнародний шаховий фестиваль «Кубок Львова 2017»

В рамках святкування дня міста Львівська обласна шахова федерація спільно з управлінням молоді та спорту ЛМР організують у Львові масштабний міжнародний шаховий фестиваль «Кубок Львова 2017».

Організатори планують зробити цей фестиваль традиційним та проводити щороку. Вперше такий масштабний турнір відбувся минулого року в березні під час Чемпіонату світу серед жінок у Львові, інформує прес-служба Львівської міської ради.

«Зважаючи на великий інтерес до шахів серед дітей та дорослих, успіхи українських, зокрема львівських, шахістів на світовій арені, Кубок Львова збере багато поціновувачів цієї древньої гри. Цьогоріч очікуємо понад півтисячі учасників. Близько половини буде звичайно зі Львова та області. Решта – з інших українських міст. Також вже зареєструвались шахісти і з інших країн», – розповів секретар Львівської обласної шахової федерації Назар Фірман.

Змагання триватиме впродовж семи днів з 3 до 9 травня. В межах фестивалю відбуватиметься три турніри у двох локаціях – з класичних шахів у готелі «Вольтер», і два турніри зі швидких шахів, окремо для дітей і дорослих, – у Львівському палаці мистецтв.

Як зазначили організатори, завдяки залученню спонсорів, призовий фонд фестивалю складе 200 тисяч гривень.

«У Львові проживає 22 міжнародні гросмейстери. Василь Іванчук — чинний чемпіон світу з швидких шахів. Анна Музичук — чинна чемпіонка світу з швидких шахів та блискавичної гри. П’ятеро львів’ян у складі збірної України вибороли срібні та бронзові нагороди Шахової Олімпіади. Львів гордо носить титул культурної столиці України, а поряд з цим є ще й світовою шаховою столицею», – додав Назар Фірман.