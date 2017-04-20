У Львові відбудеться Міжнародний конгрес ПЕН-клубу

У Львові відбулася зустріч міського голови Львова Андрія Садового із виконавчим директором Міжнародного ПЕН-клубу у Лондоні Карлесом Торнером, на якій обговорили проведення Міжнародного конгресу ПЕН-клубу у Львові 18-24 вересня цього року.

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Для нашого міста дуже важливо створити добру організацію для такої великої події, для засідання ПЕН-клубу у Львові. Моя команда робить багато для доброї організації цього заходу. Кожного року у Львові ми маємо велику подію для журналістів Lviv Media Forum. Близько 100 журналістів з інших країн приїжджають на цей форум», – зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.

«Інтернаціональний ПЕН-клуб дуже задоволений тим, що наш конгрес пройде у Львові. Останні роки ми уважно стежимо за діяльністю львівських письменників, які є членами українського ПЕН-клубу. Ми знаємо, як важко ваша країна переживає останні роки через агресію Росії, тому дуже важливо, що у нас у конгресі є голос українських письменників. Коли Інтернаціональний ПЕН-клуб отримав запрошення провести свій конгрес в Україні, усі його учасники добре зустріли таку пропозицію.

Після того як рішення про проведення конгресу ПЕН-клубу у Львові – місті, яке увійшло до спадщини ЮНЕСКО, яке має статус «Місто літератури» – було остаточно ухвалено, ми маємо змогу зустрітись з організаційною командою і я дуже приємно вражений, адже цей конгрес дуже багато означає як для Інтернаціонального ПЕН-клубу, так і для Львова», – додав Карлес Торнер, Виконавчий директор Міжнародного ПЕН-клуб у Лондоні.

Нагадаємо, 18 листопада віце-президент Українського центру міжнародного ПЕН-клубу, який об’єднує професійних письменників, редакторів і перекладачів, Андрій Курков та міський голова Львова Андрій Садовий підписали меморандум про проведення 83-го міжнародного конгресу ПЕН-клубу у Львові у вересні 2017 року.

Вісімдесят третій конгрес ПЕН-клубу відбудеться у Львові. На ньому очікується 250 делегатів-опінієн-мейкерів (творці точок зору) із 101 країни світу, а також зіркові гості – Світлана Алєксєєвіч, Тімоті Снайдер, Пітер Померанцев, Адам Загаєвський та інші. Попередній конгрес був проведений в регіоні Іспанії Галісія.

ПЕН-клуб (International PEN) є вагомою міжнародною неурядовою організацією, яка об’єднує професійних письменників, редакторів і перекладачів від 1921 року. ПЕН-клуб перебуває в формальних консультаційних зв’язках з ЮНЕСКО і має спеціальний консультативний статус в Економічній і Соціальній Раді ООН. Це одна із найстаріших організацій, яка бореться за права людини і одна із найстаріших міжнародних письменницьких організацій. Свого часу до ПЕН-клубу належали Джозеф Конрад, Бернард Шоу, Герберт Уеллс, а очільниками були Джон Голсуорсі, Генріх Белль, Маріо Варгас Льйоса.

Першим президентом Українського Центру ПЕН став український правозахисник, публіцист, релігієзнавець і філософ Мирослав Маринович. Нині Український ПЕН Центр очолює Микола Рябчук, український журналіст, публіцист, літератор та перекладач.

ПЕН – це гра слів: «pen» – ручка англійською, що складається із абревіатури Poet, Playwrights, Essayists and Novelists – “поети, драматурги, есеїсти, романісти”. Також до ПЕН-клубу входять журналісти та історики, загалом понад 25 000 членів із усього світу.

PEN Міжнародний конгрес відбувається щорічно і завжди в різних країнах, привертаючи значну увагу локальних та міжнародних ЗМІ. Конгрес проходить разом із відкритими літературними подіями, зустрічами із спеціально запрошеними гостями, що дає можливість залучити якомога більше публіки та привернути увагу ЗМІ.

Подія такого рівня відбуватиметься у Львові вперше та матиме вагоме значення для формування культурного та інтелектуального іміджу міста.