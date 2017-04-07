У Львові Uber майже вдвічі підняв мінімальний тариф на таксі

Компанія Uber внесла зміни до розрахунку вартості і змінила мінімальну ціну поїздки у Львові з 14 грн до 25 грн.

У компанії пояснили, що збільшення тарифів здійснили для того, щоб залучити більше водіїв до платформи. Тариф за кілометр залишився незмінним.

«З 6 квітня ми переглядаємо тарифи на поїздки з uberX у Львові: відсьогодні мінімальна вартість поїздки складе 25 грн, а вартість за км – 5 грн. При цьому подача становитиме 15 грн», – йдеться у повідомленні Uber.

На практиці це означає, що звичні маршрути в Uber подорожчали на 11 грн. Якщо раніше поїздка на відстань 5 км коштувала 4 грн за подачу + 5 грн х 5 км = 29 грн, то тепер така поїздка обійдеться у 40 грн (15 грн подача + 5 грн х 5 км).

У компанії Uber-partner, яка займається підтримкою водіїв Uber, підтвердили інформацію про підвищення тарифів. Там також зауважили, що нові тарифи на таксі почали діяти від четверга, 6 квітня.

Нагадаємо, у четвер, 30 березня, львівські таксисти провели протест проти іноземних сервісів таксі у місті. Під час акції представники профспілки «Автомобіліст України» заблокували шинами вхід до Львівської обласної державної адміністрації і вимагали заборонити роботу «Яндекс.Таксі» та Uber у місті. Обидва сервіси таксі почали працювати у Львові наприкінці лютого.

Zaxid.net