У Львові судитимуть членів ОЗГ, які брали кредити в банках за підробленими документами

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області та Городоцької місцевої прокуратури викрили трьох зловмисників, котрі, використовуючи викрадені та підроблені документи, організували системне розкрадання кредитних коштів банківських установ області. Загальна сума завданих збитків – майже триста тисяч гривень.

Як повідомили у відділі комунікацій Нацполіції області, правоохоронці встановили, що троє мешканців Львівщини, один з яких раніше судимий, в період з квітня по вересень 2016 року викрадали у громадян паспорти, у яких переклеювали фотографії. Використовуючи комп’ютерну техніку та печатки неіснуючих суб’єктів господарювання, зловмисники виготовляли фіктивні довідки про доходи, пенсійні посвідчення та інші документи, необхідні для отримання кредитів.

Оперативники Управління захисту економіки провели більше десяти санкціонованих обшуків, під час яких вилучили печатки та комп’ютерну техніку, які зловмисники використовували для виготовлення підроблених документів, викрадені паспорти з переклеєними фотографіями, підроблені пенсійні посвідчення, довідки про доходи, придбану в кредит побутову техніку та інші речові докази злочинної діяльності.

Зловмисникам було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.28, ч.4 190 (шахрайство), ч.3 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) та ч.4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене цими статтями, – позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.