У Львові розпочав роботу «Форум співпраці та партнерства»

У Львові 28 квітня у Музейно-культурному комплексі «Львіварня» стартував «Форум співпраці та партнерства».

Як зазначили у департаменті міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Львівської ОДА, у межах Форуму створюють платформу для комунікації та діалогу між органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, неурядовим, громадськими організаціями, міжнародними організаціями, фондами та донорами.

«Співпраця різних гілок влади, бізнесу та громадськості є дуже важливою, – зазначив під час урочистого відкриття Форуму перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський. – Таке співробітництво дає можливість швидко та якісно реалізувати низку важливих для громад, області та країни проектів».

У межах Форуму відбудеться три секції, перша з яких – «Міжнародна допомога та проекти – чому, для кого, результати», передбачає розгляд міжнародної допомоги як інструменту інтеграції міжнародного досвіду у практичних проектах регіонального розвитку.

Під час другої секції відбудеться дискусія на тему: «Соціальна відповідальність бізнесу: розуміння і впровадження» між представниками соціально відповідальних компаній регіону щодо участі у проектах та ініціативах громадського сектору.

У ході третьої секції проведуть майстерні з підготовки та оформлення проектних заявок на програми транскордонного співробітництва, програми розвитку культурних ініціатив ЄС та програми сталого розвитку громад регіону.

У межах Форуму також відбудеться чергова виставка «Допомога для розвитку», під час якої усі охочі зможуть особисто поспілкуватися з потенційними партнерами та донорами для проектів.