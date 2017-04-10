У Львові працівник магазину продав Iphonе за фальшиві долари

У Львові продавець одного з магазинів, які розміщуються у торгівельному центрі «Форум», спокусився на добрий заробіток і продав невідомому чоловіку телефон за долари, які виявилися «липою».

Як стало відомо з джерел у правоохоронних органах, 9 квітня покупець запропонував розрахуватися за Iphonе 5S двома купюрами номіналом по 100 доларів США. Продавець пристав на цю спокусливу пропозицію і віддав телефон за «зелені».

Згодом з‘ясувалося, що обидві купюри (1996 р.в) є фальшивими.

Чоловік, який попався на гачок зловмисника, звернувся до поліції.