У Львові працівник автосервісу на іномарці клієнта скоїв ДТП

У Львові працівник автосервісу в стані алкогольного сп’яніння розбив чужий автомобіль.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова, сьогодні, близько 05.00 ранку, екіпаж патрульної поліції отримав виклик від охоронця, що на перехресті вулиць Личаківська та Мечнікова, автомобіль Mazda на великій швидкості пробив бетонні блоки та вилетів на ділянку проведення ремонтних робіт.

Патрульні прибули на місце події та побачили автомобіль, який розбив загородження, проїхав ще близько 80 метрів та зупинився. Інспектори підійшли до автомобіля проте там нікого не було. Зі слів охоронця, після пригоди з автомобіля вийшов чоловік та побіг вниз по вулиці Личаківській. Згодом, коли патрульні малювали схему ДТП, вони помітили невідомого, який ходив поряд з місцем пригоди. Поліцейські зупинили його та запитали чи має він відношення до події. Чоловік заперечив свою причетність проте патрульні попросили його викласти все, що було у нього при собі. В кишені чоловіка знаходилися ключі від автомобіля Mazda. Інспектори встановили особу та з’ясували, це 21-річний працівник автосервісу, який без дозволу власника транспортного засобу використав автомобіль у власних цілях.

Патрульні провели перевірку на стан алкогольного сп’яніння, результат – 1.93 проміле. Це вже не перший випадок нетверезої їзди в даного громадянина. Більше року тому патрульні вже складали на цього водія протокол за керування в стані алкогольного сп’яніння.

На місце події приїхав власник автомобіля та слідчо-оперативна група Личаківського відділу поліції. На винуватця ДТП патрульні склали протокол за керування в стані алкогольного сп’яніння, вчинення ДТП та винесли постанову за керування автомобілем без документів.