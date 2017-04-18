У Львові поліція розслідує обставини загибелі іноземця

У Львові працівники поліції розслідують обставини загибелі 36-річного іноземця, який 17 квітня загинув внаслідок падіння з вікна п’ятого поверху житлової багатоповерхівки.

Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області, 17 квітня о 17.10 надійшло повідомлення про те, що біля будинку на вулиці Петра Панча виявлено тіло чоловіка. Встановлено, що загиблим є 36-річний іноземець, який минулого року приїхав до Львова у справах бізнесу. Чоловік загинув від травм внаслідок падіння з п’ятого поверху квартири яку він орендував.

Призначено ряд експертиз. За попередньою версією, іноземець вчинив самогубство.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

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