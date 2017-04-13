У Львові під час пожежі в житловій багатоповерхівці загинула жінка

У Львові під час пожежі в багатоповерховому житловому будинку загинула жінка, постраждав від отруєння продуктами горіння житель квартири де спалахнув вогонь.

Як повідомили у прес-центрі Головного управління ДСНС у Львівській області, 13 квітня о 00:46 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на 9-му поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку на проспекті Червоної Калини, 67.

Через загрозу перекидання вогню на сусідні квартири з під‘їзду було евакуйовано близько 20 мешканців.

Пожежа спричинила сильне задимлення, через що рятувальники ліквідовували займання у апаратах захисту органів дихання.

У квартирі на місці пожежі виявили обгоріле тіло жінки, особа якої встановлюється. Внаслідок пожежі отруївся продуктами горіння 54-річний батько власника квартири.

Від сильного вогню квартира практично повністю вигоріла, знищено речі домашнього вжитку на площі 30 кв.м.

Пожежу ліквідували близько 01:30, залучалось 4 одиниці спецтехніки та 24 чоловік особового складу.

Причина займання встановлюється.