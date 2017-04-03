У Львові обмежать рух транспорту на вул. Брюховицькій

З 4 квітня буде обмежено рух транспортних засобів на вул. Брюховицькій.

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, від завтра, 4 квітня, з 09.00 і до 17.00 7 квітня буде обмежено рух для транспортних засобів на вул. Брюховицькій (на ділянці від вул. Сотника Панаса до вул. Холодної).

Обмеження руху транспортних засобів на вул. Брюховицькій (на ділянці від вул. Сотника Панаса до вул. Холодної) зумовлене роботами з прокладання мереж безнапірної каналізації. Роботи виконує «Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління №1».