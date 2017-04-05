У Львові на хабарі затримали головного спеціаліста ДАБІ

При одержанні 500 доларів США неправомірної вигоди затримано головного спеціаліста Державної архітектурно – будівельної інспекції у місті Львові Львівської міської ради.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області, 5 квітня працівниками управління захисту економіки Нацполіції спільно з прокуратурою Львівської області задокументовано схему одержання неправомірних вигод посадовцем Державної архітектурно – будівельної інспекції у м.Львові Львівської міської ради.

У процесі реалізації, викрито головного спеціаліста Державної архітектурно – будівельної інспекції у м.Львові Львівської міської ради, яка зловживаючи службовим становищем вимагала неправомірну вигоду від мешканця м. Львова за видачу дозвільних документів після індивідуального перепланування приватного помешкання у будинку, що являється пам’яткою архітектури місцевого значення.

На даний час проводиться затримання зазначеного посадовця, якого викрито «на гарячому» під час одержання неправомірної вигоди в розмірі 500 доларів США за сприяння із визначених питань.

Затримання проведено у громадському місці по вул. Хуторівка в місті Львові у рамках досудового розслідування за ч. 3 ст.368 КК України.

На даний час, проводяться слідчо-оперативні дії та встановлюються інші посадові особи, причетні до розподілу коштів, отриманих у якості неправомірних вигод. Досудове розслідування триває.