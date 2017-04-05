У Львові на хабарі попався заступник начальника Сихівського відділу поліції

У середу, 5 квітня, за підозрою в отриманні неправомірної вигоди затримали заступника начальника Сихівського райвідділу поліції.

Інформацію про затримання також підтвердила речниця прокуратури Львівської області Мар’яна Гайовська.

Затримання здійснювали працівники Львівського управління департаменту внутрішньої політики Нацполіції спільно із представниками прокуратури Львівської області.

Заступника начальника затримали біля входу у Сихівську районну адміністрацію, під час отримання від підприємця 2,5 тис. грн, які попередньо були помічені.

Під час проведення слідчих дій працівниками внутрішньої безпеки у кишені куртки підозрюваного вилучили мічені купюри.

Сам підозрюваний заявив, що йому невідомо, звідки вони туди потрапили, а також повідомив, що йому стало погано і вимагав викликати «швидку допомогу».

Зазначимо, що у вівторок, 4 квітня, начальник ГУ Національної поліції у Львівській області Валерій Середа представив особовому складу в.о. начальника Сихівського відділу поліції – полковника поліції Василя Довганича.

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