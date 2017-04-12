У Львові на Великдень потребуючих львів’ян пригостять святковими сніданками

У Світлу Великодню неділю для людей, які через певні життєві обставини не мають можливості відчути духовну атмосферу Христового Воскресіння у родинному колі, управління соціального захисту Львівської міської ради традиційно організовує Великодні сніданки, щоб зберегти родинний дух свята і дати можливість найбільш потребуючим скуштувати великодніх страв.

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, у світлу Великодню неділю, 16 квітня, у подвір’ї школи № 62 (вул. Театральна, 15) відбудеться Великодній сніданок для найбільш потребуючих львів’ян. Сніданок розпочнуть о 10.00 зі спільної молитви. До Святкового Великоднього набору на кожну особу увійдуть традиційні українські продукти – паска, ковбаска, яйця, масло, домашній сир, сік та рулет.

Цього ж дня у Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб, що на вул. Кирилівській, 3а, о 9.30 також відбудеться Великодній сніданок для близько 50 підопічних Центру. Сніданок організовують за підтримки благодійників. На столах будуть традиційні страви (паски, яйця, ковбаса).

«Управління соціального захисту спільно з усіма підпорядкованими підрозділами намагається охопити максимальну кількість соціально вразливих громадян, враховуючи їх потребу, пам’ятаючи про львів’ян, які зараз перебувають у складних життєвих обставинах, і є невід’ємною частинкою великої громади нашого рідного міста. У такий світлий день особливо потрібно бути разом, відчувати любов і підтримку», – зазначає начальник управління соціального захисту Львівської міської ради Наталія Демкович.