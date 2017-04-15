У Львові на Великдень не курсує багато автобусів

Вранці на Великдень 16 квітня у Львові не курсувало понад 66% автобусів. Однак до 11:00 дня ситуація із транспортом у місті покращилася.

Як свідчить моніторинг громадської організації «За якісний транспорт», із 09:00 по 09:40 на 13 маршрутах не було жодного автобусу. Загалом, за даними GPS, на маршрути виїхали 165 із 490 автобусів.

Жодного автобусу не було на маршрутах №1а, 2а, 4а, 6а (обслуговуються комунальним «АТП-1»); №19, 38, 54 («АТП-14630»); №7, 12, 27, 35 («Міра і К»), а також на маршрутах №48 та 49 («Успіх БМ»).

GPS-дані щодо кількості автобусів на міських маршрутах (ГО «За якісний транспорт»)

Єдиним перевізником, на всіх маршрутах якого був транспорт, є «Фіакр». Хоча на шести з десяти його маршрутів курсувало лише по одному автобусу.

Водночас, згідно даних управління транспорту Львівської міськради, до 11:00 ситуація із транспортом покращилася – на маршрути виїхали 319 автобусів. Окрім них у місті працювало 112 трамваїв та тролейбусів.

В управлінні транспорту ЛМР зазначили, що станом на 11:00 на маршрутах комунального «АТП-№1» їздять 98 машин; «Міри і К» – 48 автобусів; «Успіху БМ» – 58; «АТП 14630» – 50, «Фіакру» – 65 машин. «Як нам повідомляють перевізники, автобуси продовжують виїжджати на маршрути. Також зранку було здійснено перевірку системи GPS», – повідомив в.о. начальника управління транспорту ЛМР Олег Партика.

За словами керівника «АТП-№1» Ярослава Іванця, при потребі на маршрутах комунального перевізника готові збільшити кількість автобусів. «На маршрути виїхало 98 машин. Якщо буде така потреба, ще додамо автобуси. В режимі чергування зараз ще 8 машин. Наші працівники здійснили об’їзд та промоніторили ситуацію на маршрутах. Великого пасажиропотоку зараз нема. Ми також збільшили кількість машин на маршруті до кладовища», – заявив директор «АТП-№1» Ярослав Іванець.

Водночас, за інформацією ЛКП «Львівелектротранс», 16 квітня у місті працюють 59 трамваїв та 53 тролейбуси. При цьому збільшили кількість тролейбусів на маршруті №11, який курсує до кладовища (зараз на цьому маршруті працює 6 машин).

Зазначимо, подібна ситуація у Львові була і під час різдвяних свят, коли на маршрути виїжджали лише 10-15% автобусів. Однак тоді чиновники управління транспорту Львівської міськради та самі перевізники пояснювали відсутність автобусів проблемами з погодою.