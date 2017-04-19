У Львові молодик зарізав дівчину після чого стрибнув з сьомого поверху

У Львові сьогодні, 19 квітня, о 10.33 на оперативний номер 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Пулюя з вікна сьомого поверху випав невідомий чоловік.

Про це повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції області.

Правоохоронці встановили, що на сходовій клітці багатоповерхівки між 21-річним львів’янином та 22-річною львів’янкою виник конфлікт, під час якого чоловік тричі вдарив дівчину ножем в область грудей та живота, після чого викинувся з вікна сьомого поверху.

Внаслідок отриманих травм дівчина померла місці. Хлопця у важкому стані каретою швидкої допомоги доставлено в одну з лікарень міста.

Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.