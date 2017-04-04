У Львові інспекція держархбудконтролю зупинила незаконне будівництво магазину

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у місті Львові 3 квітня завершила перевірку на об’єкті будівництва магазину по вул. Широкій, 81 у Львові. Видано приписи про зупинення будівельних робіт та про усунення порушення вимог законодавства. Справу розглядатимуть 13 квітня.

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, під час перевірки виявлено, що за вказаною адресою проводяться будівельні роботи. з будівництва магазину без дозвільних документів, які надають право на виконання будівельних робіт, що є порушенням вимог п.2 частини першої ст.34, частини першої статті 36 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», п.5 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466.

Як повідомляють в інспекції, на місці влаштовано бетонний фундамент, вимуровано стіни з газобетонних блоків та встановлено металеві колони.

За результатами перевірки: складено акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, а також складено протокол про правопорушення у сфері містобудівної діяльності і видано приписи про зупинення будівельних робіт та про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил.

В інспекції наголосили – за виконання будівельних робіт без реєстрації про початок виконання таких робіт на об’єкті ІІ категорії складності, передбачений штраф в розмірі тридцяти шести прожиткових мінімумів для працездатних осіб – 57600,00 грн.

Нагадаємо, згідно з повідомленням управління регулювання забудови від 31.03.2017 встановлено, що відповідно до ухвали №1568 «Про продовження терміну здійснення підприємницької діяльності у тимчасових спорудах на території м.Львова» тимчасову споруду ТзОВ «Західуніверсал плюс» на вул. Широкій, 81 виключено із «Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд на території м.Львова».