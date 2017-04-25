У Львові експерти презентували нові дослідження вітаміну D і його вплив на організм людини

У Львові лікарі та експерти презентували нові дослідження вітаміну D, як вітаміну здоров‘я для організму людини.

Презентація відбулася 24 квітня за участі завідувача кафедри акушерства, гінекології та перинатології факультету післядипломної освіти Львівського Національного медичного університету ім. Д.Галицького Віри Пирогової, лікаря-невролога Яни Мартиненко, тренера фітнес-центру Юлії Нікітіної та психолога, арт-терапевта Мар‘яни Бенц.

Під час презентації зокрема наголошувалося на тому, що «ми знаходимося у полоні стереотипів, один з яких становить загрозу для здоров’я кожного українця. Ідеться про вітамін D та вплив його дефіциту на організм людини».

На переконання спікерів заходу, у суспільстві сформувалося уявлення про дефіцит вітаміну D як про щось не варте уваги й пов’язане винятково з педіатрією. У більшості населення України цей вітамін, а точніше його недостатній рівень в організмі, асоціюється з профілактикою рахіту у дітей. Мовляв, це проблема, яка залишилася у дитинстві і не потребує такої прискіпливої уваги у дорослому житті, адже достатньо годину на день побути на сонці та повноцінно харчуватися, щоб шкіра синтезувала достатню кількість цього вітаміну.

Утім, реальність зовсім інша. У 21 столітті з розвитком науки відбулося переосмислення та фактичне перевідкриття вітаміну D, його ролі та властивостей. Дослідження показали, що вітамін D – це більше, ніж вітамін, за участі якого відбуваються численні процеси в організмі людини. Його дефіцит є не лише причиною захворювань, а й сприяє їх швидкому розвитку.

Як наголосили експерти заходу, українці не є винятком. Вітчизняні дослідження виявили, що тільки 4,6% населення України має нормальний показник вітаміну D. За словами завідувача кафедри акушерства, гінекології та перинатології факультету післядипломної освіти Львівського Національного медичного університету ім. Д.Галицького Віри Пирогової решта населення мають його дефіцит, а значить, перебувають у зоні ризику розвитку серйозних захворювань.

Зокрема, статистика щодо загроз, які становить дефіцит вітаміну D, така:

95% українців страждають на дефіцит вітаміну D;

73% вагітних та лактуючих жінок на фоні прийому мультивітамінних комплексів мають D-вітамінний дефіцит;

88,9% пацієнтів з алергічними захворюваннями мають дефіцит вітаміну D;

53,3% дітей, хворих на бронхіальну астму, страждають на дефіцит вітаміну D;

у 4 рази менше шансів на успішне штучне запліднення у жінок з дефіцитом вітаміну D;

10-15% кальцію з їжі засвоюються в організмі без вітаміну D;

дефіцит вітаміну D може призводити до ожиріння;

люди з дефіцитом вітаміну D більше схильні страждати від депресії, особливо в осінньо-зимовий період;

на 46% збільшується вірогідність виникнення агресивних форм раку простати за дефіциту вітаміну D;

дефіцит вітаміну D є основним з факторів прогресування цукрового діабету 1 та 2 типу;

дефіцит вітаміну D – головна причина виникнення рахіту у малюків до трьох років.