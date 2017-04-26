У Львові День міста святкуватимуть п‘ять днів

П’ять днів місто Львів святкуватиме свій 761-й день народження. Розпочнеться масове гуляння, що охопить чи не всі райони міста, у п’ятницю, 5 травня.

На різних локаціях Львова, в тому числі й в аеропорту, духові оркестри зустрічатимуть всіх музикою. Приїдуть музиканти з Києва та Польщі. В парку «Горіховий гай» молодь з обділених сімей області розважатиметься на фестивалі «Лютин». А вже наступного дня, на святого Юрія, патрона міста Лева, буде урочиста сесія. На ній відзначать почесних львів’ян, шляхетні родини. Водночас містом в час святкової ходи від проспекту Шевченка до площі Ринок візьмуть участь кращі музичні, фольклорні, танцювальні колективи, інформує Zaxid.net.

«В сукупності ми очікуємо 500-600 учасників цього фестивалю. Після святкової ходи будуть маленькі локальні виступи на площі перед пам’ятником Міцкевичу і перед пам’ятником Данилу Галицькому», ― уточнив куратор музичного фесту «Королівський Лев» Андріян Леськів.

Традиційно Король Данило передасть ключі від міста меру. В Парку культури виступатимуть незрячі з оркестром на концерті «Відчинилося життя». Цікавинки готує Театр Лесі Українки, капела «Дударик». Головний концерт ― у неділю, 7 травня, на площі Ринок від оркестру «Інсо-Львів». Подивує на Валах мистецький фестиваль «NEWWAVEEXHIBITION2017».

«Моя команда налічує більш, ніж 300 людей з 16 областей України. З листопада ми почали шукати по Україні художників, молодих митців, які пропонують нові форми мистецтва. Йде мова про візуальне мистецтво, музику, кіно, театр. Той самий запах, смак ― це також є мистецтво. Те, що ви побачите в нас, на нашому фестивалі, такого Україна ще не бачила», ― заінтригувала директор фестивалю «NEWWAVEEXHIBITION2017» Олена Роюк.

Детальна програма святкувань на сайті lviv.travel.