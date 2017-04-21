У Львові біля смітника виявили 36 кг ртуті

У Львові жителі мікрорайону «Левандівка» виявили біля смітника пластикову каністру із ртуттю.

Як повідомив керівник прес-центру Головного управління ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев, 20 квітня о 15.00 до рятувальників надійшла інформація про те, що на вул. Суботівській, 13-а, на майданчику біля сміттєвих баків, яка знаходиться між житловими будинками та пунктом прийому металобрухту, стоїть пластикова каністра, заповнена речовиною, схожою на ртуть.

На місці події працівники ДСНС встановили, що у каністрі знаходиться металева ртуть вагою 36 кг. Її вилучено і передано для подальшої утилізації. Походження рідкого металу встановлюється, інформує УНІАН.