У Львові біля будинку гендиректора кавової фабрики невідомі заклали вибуховий пристрій

У Львові невідомі заклали саморобний вибуховий пристрій на подвір‘ї приватного житлового будинку на вул. Тернопільській.

Як повідомили у відділі комунікацій головного управління Нацполіції області, сьогодні, 9 квітня, о 10.48 на оперативну лінію 102 надійшла інформація від 41-річного львів’янина про те, що він на власному подвір’ї виявив предмет, схожий на вибуховий пристрій. Експерти-вибухотехніки, кінолог та слідчо-оперативна група, які прибули на місце, встановили, що на подвір‘я заклали саморобний вибуховий пристрій.

Вибухівку вилучено і направлено на експертизу.

З якою метою і хто заклав вибухівку – встановлюють.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Як стало відомо з джерел у правоохоронних органах, саморобний вибуховий пристрій було виявлено на подвір‘ї гендиректора спільного підприємства «Галка ЛТД» (Львівська кавова фабрика»), повідомляє УНІАН.