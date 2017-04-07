У Львові банкомат та відділення «VS Bank» розмалювали написами

У Львові невідомі пошкодили фасад та банкомат відділення «VS Bank» на вул. Стороженка.

Як повідомляє «Вголос» з посиланням на власні джерела, 6 квітня, після завершення робочого дня, двері та вікна відділення розмалювали написами “Rus bank over”, а банкомат біля входу запінили невідомою речовиною (попередньо – герметиком), яка унеможливлює його роботу.

Довідка. «VS Bank» (ВіЕс Банк) — український банк з головним офісом у Львові. Заснований в 1991 році під назвою «Електронбанк», в 2008 був перейменований у «Фольксбанк», з 2013 носить назву «ВіЕс Банк». Станом на кінець 2015 року, має 38 відділень у західних та центральних областях України. Обслуговує близько 49 тисяч фізичних та 9 тисяч юридичних осіб. Є партнером об’єднаної банкоматної мережі «АТМоСфера», яка налічує понад 1800 банкоматів у всіх регіонах України. Загальні активи банку, станом на кінець 2015 року, становили 3,666 мільярдів гривень, за їх розмірами ВіЕс Банк входить до 50 найбільших банків України.

99,9% акцій банку належать групі Sberbank Europe AG (Австрія) яка, в свою чергу, повністю належить російському Сбербанку. Чистий прибуток ВіЕс Банку за 2015 рік склав більше 76 мільйонів гривень, за їх розмірами банк увійшов в двадцятку найприбутковіших банків в Україні.