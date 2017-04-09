У Львові аварійники відмовились допомогти трьом людям, які вночі застрягли в ліфті

У суботу, приблизно об 02:00 до патрульних подзвонила дівчина, яка повідомила, що уже дві години сидить із друзями у ліфті, який застряг між поверхами одного з будинків на вул. Науковій. Львів’яни телефонували на аварійну службу ліфтів, однак їм відмовились допомогти, сказавши, щоб звертались до ОСББ.

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Львова, львів’яни також дзвонили на гарячу лінія міста, однак їм ніхто не допоміг. У них розряджались мобільні телефони, тому дівчина подзвонила у поліцію. Ліфт з трьома людьми застряг між 10 та 11 поверхом.

«Інспектори патрульної поліції переконали мешканців першого поверху відчинити двері і запустити їх до під’їзду. На це полісмени витратили ще півгодини. Згодом, вони встановили голову ОСББ і розбудили його», – йдеться у повідомленні поліції.

Голова ОСББ у машинному відділенні опустив ліфт на півповерху і випустив людей з кабінки.