У Львівській міській раді створено департамент з питань поводження з відходами

У Львівській міській раді створено департамент з питань поводження з твердими побутовими відходами.

За відповідну ухвалу під час засідання сесії Львівської міської ради  6 квітня проголосували 40 депутатів. У Львівській міськраді всього 64 депутати.

В складі нового департаменту, буде департамент управління оперативного поводження з твердими побутовими відходами та управління розвитку системного поводження з відходами.

Міський голова Львова Андрій Садовий має призначити директора нового департаменту. Хто саме очолить департамент, наразі не відомо.

Довідка. До цього у Львівській міськраді було дев’ять департаментів – «Адміністрація міського голови», адміністративних послуг, гуманітарної політики, економічного розвитку, житлового господарства та інфраструктури, містобудування, розвитку, фінансової політики, юридичний.

Питаннями ТПВ займався департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради.

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