У «Львівгазі» пояснили, скільки споживачі платитимуть за газ після абонплати

Замість однієї квитанції – дві. Така перспектива чекає на українців, якщо таки введуть абонплату за газ.

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) 10 квітня розгляне питання про припинення рішення про введення абонплати за газ. Допоки тривають дискусії, люди губляться у здогадках, які ж платіжки на них чекатимуть і як доведеться платити.

Свій будинок за містом Михайло облаштовує уже кілька років. Коли справа дійшла до газифікації витратив 23 тис. грн. Майже усі роботи лягли на плечі самого господаря, пише zaxid.net.

«За підключення лічильника і за всі деталі воно обходиться 10 тис., плюс провести газ до хати з роботою та матеріалами і за план заплатив 9600, плюс прийом ще 300 грн», – розповідає Михайло Босяк.

1 квітня НКРЕКП запровадила абонплату за блакитне паливо. Та через скандал сама ж її й призупинила. Якщо ж абонплату запровадять, Михайлові доведеться окрім однієї платіжки за спожитий газ оплачувати й іншу за так звану приєднану потужність.

«Я розумію за що маю платити, але не розумію, чому така сума, чому 98 грн? Якщо людина має такий лічильник як я, буде платити 100 грн. То це яке мало б бути обслуговування?», – не розуміє Михайло.

Аби показати, що таке обслуговуваання газових мереж, ПАТ «Львівгаз» продемонстрував як ремонтують аварійну ділянку. Вартість таких робіт не менше 10 тис. грн. Саме на це і йтиме абонплата.

«Постійно проводиться обхід, постійно проводиться обслуговування ГРП, ШРП, фарбування, близько ста виїздів ми ліквідовуємо силами аварійної служби», – повідомив головний інженер ПАТ «Львівгаз» Богдан Гук.

Сума абонплати залежатиме від типу лічильника. До прикладу за свій G4, наш герой щомісячно сплачуватиме 98 грн, а от власники потужніших лічильників моделі G6 – 163 грн. Довжину газової труби до споживача також враховуватимуть. Та у «Львівгазі» твердять: більше платити не доведеться, декому навіть навпаки.

«Для більшості споживачів, які будуть це оплачувати,якщо відняти від вартості газу вартість його розподілу – 800 грн і доплюсувати приєднану потужність, яка буде сплачуватися, то для 75% в результаті за рік оплата буде менша», – запевняє голова правління ПАТ «Львівгаз» Юрій Войсович.

У Нацкомісії запевняють, що розділення платіжок – європейська практика.

«Враховуючи досвід країн Європи, що ці дві речі мають різну природу, комісія прийняла рішення розділити питання газу і його транспортування. При цьому ставили завдання не підвищувати для споживачів», – пояснив голова Нацкомісії з енергетики та компослуг Дмитро Вовк.

За словами експертів, це змусить людей більш прискіпливо ставитись до встановлення своїх приладів.

«По-перше, люди мають зрозуміти, що з лічильником краще, ніж без. По-друге, якщо люди споживають мало газу, то їм не потрібен величезні лічильник та труба на вході в будинок», – пояснив керівник енергетичних програм DiXi Group Роман Ніцович.

Остаточне рішення щодо абонплати Нацкомісія енергетики та комунальних послуг має прийняти 10 квітня.