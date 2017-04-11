У Бориславі внаслідок прориву труби нафтопроводу стався витік нафти

У місті Борислав на Львівщині внаслідок прориву труби нафтопроводу стався витік нафти на приватну земельну ділянку.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 10 квітня о 16:04 на вул. Бічна Джерельна стався прорив труби (Ø 168 мм) центрального нафтопроводу Нафтогазовидобувного управління «Бориславнафтогаз» ПАТ “Укрнафта” та витік нафти.

Внаслідок витоку нафти забруднено приватну земельну ділянку на площі 10 кв м та приватну штучну водойму.

Аварійною бригадою СП “Бориславська нафтова компанія” трубу магістрального нафтопроводу перекрито, проводяться заходи по очистці забрудненої території. По даному факту повідомлені відповідні служби. Причини події з’ясовуються.

 

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