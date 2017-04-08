Три українські боксери здобули перемоги в рамках вечора професійного боксу у США

Три українські боксери – Василь Ломаченко, Олександр Усик та Олександр Гвоздик – здобули перемоги в рамках вечора професійного боксу у Меріленді (США), повідомляє Boxing News.

Чемпіон світу за версією WBO в першій важкій вазі українець Олександр Усик захистив свій титул у бою з американцем Майклом Хантером-молодшим, перемігши його одноголосним рішенням суддів. Перші чотири раунди були досить важкими для Олександра – Хантер був активнішим, викидав більше ударів і більше потрапляв. Але починаючи з п’ятого Усик значно додав в активності і почав вигравати раунд за раундом. У 12-му раунді Усик вразив Хантера і був близький до того, щоб бій закінчити достроково, але рефері Білл Кленсі не став зупиняти побиття американця, відрахувавши йому тільки стоячий нокдаун. У підсумку всі троє суддів віддали перемогу Олександру Усику з рахунком 117:110.

Чемпіон світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко впевнено захистив свій титул у бою з американцем Джейсоном Сосою, перемігши його технічним нокаутом в дев’ятому раунді. Весь бій прийшов при повному домінуванні українця, яке тільки наростало по ходу поєдинку і закінчилося тим, що кут Соси зняв його з бою після дев’ятого раунду.

У свою чергу, напівважковаговик Олександр Гвоздик здобув дуже яскраву перемогу в бою з кубинцем Юнесом Гонсалесом, нокаутувавши його в третьому раунді. Гонсалес почав бій у своєму звичному агресивному стилі, але Гвоздик бачив всі його удари і тримав все під контролем. У третьому раунді Гвоздик зловив Гонсалеса важким контрударом, який відправив кубинця в перший нокдаун у його професійній кар’єрі. До закінчення раунду залишалося ще багато часу, і Гвоздик почав методично добивати Гонсалеса, який перебував у перманентному стані гроггі. Зрештою, на останніх секундах раунду Гвоздик зловив Гонсалеса ударом правою в підборіддя і знову відправив його на настил рингу, після чого секунданти кубинця відразу дали рефері сигнал про завершення бою – технічний нокаут.

Вечір боксу в США відбувся в ніч на неділю за київським часом.