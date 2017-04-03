Суд арештував організаторів провокацій в селі Гряда на Львівщині

Як повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області, прокуратурою Львівської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.110 ( посягання на територіальну цілісність і недоторканість України за попередньою змовою групою осіб), ч.2 ст.161 ( порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, та іншими ознаками), ч.2 ст.345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) та ч.3 ст.296 (хуліганство, пов’язане з опором представникові влади, які припиняли хуліганські дії) КК України.

В межах досудового розслідування чотирьом особам повідомлено про підозру за ч.2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України за попередньою змовою групою осіб), крім того двом з них ще й інкриміновано вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 КК України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків).

Судом останнім обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.