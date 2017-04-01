Спробу перекриття траси на Львівщині організували спецслужби Росії – СБУ

У Службі безпеки України заявляють, що обстріл Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку та синхронізована з ним у часі спроба перекриття траси «Львів – Рава-Руська» є частинами спрямованої підривної акції, організованої одним центром – спеціальними службами Російської Федерації.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

У відомстві нагадали, що 29 березня о 00.08 в адміністративне приміщення польського Генконсульства у Луцьку влучив постріл з ручного протитанкового гранатомета, а о 10.15 того ж дня група у складі приблизно 100 осіб намагалася перекрити рух автотранспорту на трасі «Львів – Рава-Руська». За даними СБУ, акція мала тривати до 22.00, а її учасники були орієнтовані на активний опір правоохоронцям.

”Час і спосіб проведення акцій свідчать про координацію обох провокацій з метою загострення українсько-польських міждержавних відносин та оперативної обстановки в середині держави”, – заявили в СБУ.

У відомстві додали, що залучені за 150-200 гривень учасники провокації, серед яких був лише один етнічний поляк, палили шини і тримали в руках виготовлені заздалегідь транспаранти з гаслами «Волинь у серцях» та «Польща вас пам’ятає».

За даними спецслужби, серед учасників провокації були особи без постійного місця проживання та 22 неповнолітніх, а серед організаторів – уродженець Луганщини та мешканка Львова, яка перебуває на обліку у психдиспансері.

”Правоохоронці розблокували автомобільне сполучення та опитали 92 затримані особи. В організаторів акції вилучено письмові, а також електронні інструкції стосовно порядку її організації та проведення. Також в учасників провокації вилучили фаєри та димові шашки”, – заявили в СБУ.

Того ж дня Управління СБУ у Львівській області відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності), ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наступного дня, 30 березня, в організаторів фейкової акції проведено невідкладні процесуальні слідчі дії – три обшуки в Києві, три огляди житла у Львові та один – у Нетішині на Хмельниччині.

Двом організаторам повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

”Як встановили оперативники спецслужби, замовником реалізації протиправного задуму російських спецслужб є лідер радикальної громадської організації «Наждак» Микола Дульський, який переховується на території РФ, і якого розшукують українські правоохоронці за погрозу вбивства. М.Дульський – відомий агент впливу російських спецслужб, який за гроші веде активну антиукраїнську діяльність з 2015 року. Також встановлено, що його група причетна до замовних протестних заходів 15 березня біля Центрвиборчкому”, – підсумували у відомстві.

Як повідомлялося, 30 березня правоохоронці затримали двох жителів Києва, які підозрюються в організації провокації з перекриття траси на Львівщині.