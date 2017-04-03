Синоптики попереджають про небезпеку сходження лавин у високогір’ї Карпат

Сьогодні, 3 квітня, у високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігатиметься лавинна небезпека.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

“За прогнозами Укргідрометцентру, 3 квітня у високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається значна (3 рівень) лавинна небезпека”, – йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають громадян бути обережними та утриматися від походів у гори.

3 квітня в Україні сонячно і практично без опадів. На заході до +21°.