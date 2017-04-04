Синоптики попереджають про грозу у Львові

У другій половині дня 4 квітня та впродовж доби завтра, 5 квітня, у Львові очікується гроза.

Про це застерігає Львівський гідрометцентр.

Завтра, 5 квітня, у Львові короткочасний дощ, гроза, слабкий град. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 6 – 8° тепла, вдень 14 – 16° тепла.

6 квітня прогнозується вночі місцями, вранці та вдень по всій території часом дощ, подекуди з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень подекуди пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря впродовж доби 5 – 10° тепла.