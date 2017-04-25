СБУ затримала знімальну групу телеканалу ”ZIK”

У Рівненській області поблизу смт Оржів Служба безпеки України 24 квітня затримала знімальну групу телеканалу ”ZIK”.

Про це йдеться у повідомленні телеканалу на його сторінці у Facebook, повідомляє УНІАН.

”У Рівненській області неподалік смт Оржів затримали знімальну групу програми «Стежками війни». Її автор та ведучий Андрій Стельмах перебував там у відрядженні із редакційним завданням. Затримання ж відбулося співробітниками Служби безпеки України за надуманим приводом – проникнення на територію режимного об’єкту у цій місцевості. Погрожують обшуками й арештом знімальної групи. Наразі обидві сторони чекають слідчо-оперативну групу для проведення обшуку журналістів”, – сказано у повідомленні.

У Міністерстві оборони України повідомили, що 24 квітня було припинено несанкціоновану відеозйомку військового режимного об’єкту.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міноборони.

«Сьогодні, 24 квітня, поблизу одного з військових об’єктів Збройних Сил України черговою вартою було затримано знімальну групу вітчизняного телевізійного каналу, яка здійснювала несанкціоновану відеозйомку за допомогою безпілотного літального апарату типу ”квадрокоптер», – йдеться в повідомленні.

На місце події було невідкладно викликано представників Національної поліції, Служби безпеки України та передано їм затриманих осіб.

«Триває з’ясування обставин здійснення несанкціонованої відеозйомки військового режимного об’єкту», – зазначили у Міноборони.

За інформацією керівника прес-групи УСБУ в Рівненській області Інни Ілючок, знімальна група не затримувалася.

Водночас у відділі комунікації поліції Рівненської області повідомили, що 24 квітня, о 16.30 до поліції надійшло повідомлення про погрозу фізичною розправою журналісту одного з телеканалів. Конфлікт виник між військовослужбовцями та знімальною групою через проведення останніми відеозйомки. Відомості про подію внесено до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.