СБУ затримала на хабарі одного з керівників Львівського аеропорту

Одного із заступників генерального директора ДП «Міжнародний аеропорт Львів» імені Данила Галицького» затримала за хабарництво Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Як повідомили у прес-службі СБУ у Львівській області, здирник вимагав від представника будівельного підприємства сорок тисяч гривень за підписання актів виконаних робіт з ремонту приміщення аеровокзалу.

Правоохоронці затримали хабарника поруч з аеропортом в одній з кавʼярень під час одержання усієї суми неправомірної вигоди.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.