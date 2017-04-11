Розклад богослужінь Страсного тижня у кафедральних храмах Львова

Богослужіння у кафедральних храмах різних конфесій Львова впродовж останньої седмиці.

Кафедральний собор Покрови Пресвятої Богородиці УПЦ КП (вул. М. Грушевського, 2)

11 квітня, вівторок Страсної седмиці, Великий вівторок

8:45 год. – Літургія Ранішеосвячених Дарів, яку очолить Митрополит Львівський і Сокальський Димитрій

12 квітня, середа Страсної седмиці, Велика середа

8:45 год. – Літургія Ранішеосвячених Дарів, яку очолить Митрополит Львівський і Сокальський Димитрій

13 квітня, четвер Страсної седмиці, Великий четвер, спомин Тайної Вечері

8:45 год. – Вечірня з Божественною Літургією свт. Василія Великого, архієп. Кесарії Каппадокійської

17:45 год. – Рання з читанням дванадцяти Євангелій

14 квітня, п’ятниця Страсної седмиці, Велика п’ятниця, спомин Святих спасительних Страстей Господа нашого Ісуса Христа

8:45 год. – Вечірня з чином винесення святої Плащаниці Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа

17:45 год. – Єрусалимська рання

15 квітня, субота Страсної седмиці, Велика субота

8:45 год.- Вечірня з Божественною Літургією свт. Василія Великого, архієп. Кесарії Каппадокійської

Архикатедральний Собор Святого Юра УГКЦ (пл. Юра, 5)

Великий вівторок

8:00 год. – Утреня. І Час

18:00 год. – Літургія Передосвячених Дарів

Велика середа

8:00 год. – Утреня. І Час

18:00 год. – Літургія Передосвячених Дарів

Великий четвер

10:00 год. – Вечірня з Божественною Літургією Василія Великого. Чин умивання ніг.

15:00 год. – молитва «Матерів у молитві»

18:00 год. – Утреня Страстей

Велика п’ятниця

8:00 год. – Великі царські часи. Вечірня з виставленням плащаниці.

18:00 год. – Єрусалимська утреня

Велика субота

10:00 год. – Вечірня з Божественною Літургією св. Василія Великого

14:00 год. – освячення пасок та іншої поживи (через кожні 30 хв.)

Митрополича Базиліка Успіння Пресвятої Богородиці РКЦ (пл. Катедральна,1)

Великий вівторок

10:00 год. – Меса-хризма (меса освячення мира)

Велика середа

18:00 год. – Хресна дорога вулицями Львова, яка розпочнеться у Катедрії і завершиться у Санктуарії св. Антонія

Великий четвер

10:00 год. – Коронка до Божого Милосердя

18:00 год. – Євхаристія Господньої вечері

З 22:00 год. – чування, які вестиме молодь

Велика п’ятниця

10:00 год. – Хресна дорога

15:00 год. – Коронка до Божого Милосердя

18:00 год. – Літургія Страстей Господніх, після цього буде Адорація Хреста, Святе Причастя, i перенесення Пресвятих Дарів до Гробу Господнього.

Адорація при гробі – до 24 год.

Велика субота

Освячення страв у суботу від 9:00 год.

10:00 год. – три частини Гірких Жалів

18:00 год. – св. Меса Великоднього надвечір’я (Великодньої вігілії), яка розпочнеться освяченням вогню. Вірних просять приносити з собою свічки.

Ставропігійна церква Успіння Пресвятої Богородиці УАПЦ (вул. Руська, 7)

Великий вівторок

8:00 год. – Часи Зображальні , Вечірня. Літургія Раніш Освячених Дарів.

17.00 год. – Пасії. Чин Страстей Христових

Велика середа

8:00 год. – Часи Зображальні , Вечірня. Літургія Раніш Освячених Дарів.

17.00 год. – Пасії. Чин Страстей Христових

Великий четвер

8:00 год. – Часи. Св. Літургія Василія Великого

17.00 год. – Утрення Страстей Христових, читання 12-ти Євангелій св. Страстей ГНІХ

Велика п’ятниця

7:30 год. – Часи Великої п’ятниці

9:00 год. – Вечірня з виносом Плащаниці.

17:00 год. – Єрусалимська утрення.

Обхід із св. Плащаницею довкола Ставропігійного комплексу

Велика субота

8:00 год. – Св. Літургія

З 14:00 год. – Початок свячення пасок

21:00 год. – Читання Діянь Святих Апостолів.

23:00 год. – Надгробна відправа. Полуношниця з каноном Великої суботи.

24:00 год. – Початок Хресного обходу

Кафедральний храм святого великомученика Георгія Побідоносця УПЦ (вул. В. Короленка, 3)

Великий вівторок

08:00 год. – 3-й, 6-й, 9-й часи. Ізобразительні. Вечірня. Літургія Передосвячених Дарів. Заупокійна літія

17:00 год. – Велике повечір’я. Утреня. 1-й час. Заупокійна літія

Велика середа

08:00 год. – 3-й, 6-й, 9-й часи. Ізобразительні. Вечірня. Літургія Передосвячених Дарів. Заупокійна літія (Остання до Фоминої неділі)

17:00 год. – Мале повечір’я. Утреня. 1-й час.

Великий четвер

08:00 год. – Часи. Ізобразительні. Вечірня. Літургія святителя Василія Великого. Після літургії – чин умовіння ніг

16:30 год. – Мале повечір’я

17:00 год. – Утреня з читанням 12-ти Євангелій Святих Страстей

Велика п’ятниця

08:00 год. – Часи Великої П’ятниці . Ізобразительні.

14:00 год. – Велика вечірня. Винесення Святої Плащаниці. Після вечірні – мале повечір’я з читанням канона «Про розп’яття Господнє і на плач Пресвятої Богородиці»

17:00 год.– Утреня. Після великого славослів’я – хресний хід зі Святою Плащаницею

Велика субота

08:00 год. – Часи. Ізобразительні. Вечірня. Літургія святителя Василія Великого

14:00 год. – Початок освячення пасок (закінчується о 23:00)

19:00 год. – Початок читання Діянь св. Апостолів

23:15 год. – Полунощниця

Про це повідомляє ресурс ” Духовна велич Львова”