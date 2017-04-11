Розклад богослужінь Страсного тижня у кафедральних храмах Львова

Богослужіння у кафедральних храмах різних конфесій Львова впродовж останньої седмиці.
Кафедральний собор Покрови Пресвятої Богородиці УПЦ КП (вул. М. Грушевського, 2)
11 квітня, вівторок Страсної седмиці, Великий вівторок
8:45 год. – Літургія Ранішеосвячених Дарів, яку очолить Митрополит Львівський і Сокальський Димитрій
12 квітня, середа Страсної седмиці, Велика середа
8:45 год. – Літургія Ранішеосвячених Дарів, яку очолить Митрополит Львівський і Сокальський Димитрій
13 квітня, четвер Страсної седмиці, Великий четвер, спомин Тайної Вечері
8:45 год. – Вечірня з Божественною Літургією свт. Василія Великого, архієп. Кесарії Каппадокійської
17:45 год. – Рання з читанням дванадцяти Євангелій
14 квітня, п’ятниця Страсної седмиці, Велика п’ятниця, спомин Святих спасительних Страстей Господа нашого Ісуса Христа
8:45 год. – Вечірня з чином винесення святої Плащаниці Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа
17:45 год. – Єрусалимська рання
15 квітня, субота Страсної седмиці, Велика субота
8:45 год.- Вечірня з Божественною Літургією свт. Василія Великого, архієп. Кесарії Каппадокійської
Архикатедральний Собор Святого Юра УГКЦ (пл. Юра, 5)
Великий вівторок
8:00 год. – Утреня. І Час
18:00 год. – Літургія Передосвячених Дарів
Велика середа
8:00 год. – Утреня. І Час
18:00 год. – Літургія Передосвячених Дарів
Великий четвер
10:00 год. – Вечірня з Божественною Літургією Василія Великого. Чин умивання ніг.
15:00 год. – молитва «Матерів у молитві»
18:00 год. – Утреня Страстей
Велика п’ятниця
8:00 год. – Великі царські часи. Вечірня з виставленням плащаниці.
18:00 год. – Єрусалимська утреня
Велика субота
10:00 год. – Вечірня з Божественною Літургією св. Василія Великого
14:00 год. – освячення пасок та іншої поживи (через кожні 30 хв.)
Митрополича Базиліка Успіння Пресвятої Богородиці РКЦ (пл. Катедральна,1)
Великий вівторок
10:00 год. – Меса-хризма (меса освячення мира)
Велика середа
18:00 год. – Хресна дорога вулицями Львова, яка розпочнеться у Катедрії і завершиться у Санктуарії св. Антонія
Великий четвер
10:00 год. – Коронка до Божого Милосердя
18:00 год. – Євхаристія Господньої вечері
З 22:00 год. – чування, які вестиме молодь
Велика п’ятниця
10:00 год. – Хресна дорога
15:00 год. – Коронка до Божого Милосердя
18:00 год. – Літургія Страстей Господніх, після цього буде Адорація Хреста, Святе Причастя, i перенесення Пресвятих Дарів до Гробу Господнього.
Адорація при гробі – до 24 год.
Велика субота
Освячення страв у суботу від 9:00 год.
10:00 год. – три частини Гірких Жалів
18:00 год. – св. Меса Великоднього надвечір’я (Великодньої вігілії), яка розпочнеться освяченням вогню. Вірних просять приносити з собою свічки.
Ставропігійна церква Успіння Пресвятої Богородиці УАПЦ (вул. Руська, 7)
Великий вівторок
8:00 год. – Часи Зображальні , Вечірня. Літургія Раніш Освячених Дарів.
17.00 год. – Пасії. Чин Страстей Христових
Велика середа
8:00 год. – Часи Зображальні , Вечірня. Літургія Раніш Освячених Дарів.
17.00 год. – Пасії. Чин Страстей Христових
Великий четвер
8:00 год. – Часи. Св. Літургія Василія Великого
17.00 год. – Утрення Страстей Христових, читання 12-ти Євангелій св. Страстей ГНІХ
Велика п’ятниця
7:30 год. – Часи Великої п’ятниці
9:00 год. – Вечірня з виносом Плащаниці.
17:00 год. – Єрусалимська утрення.
Обхід із св. Плащаницею довкола Ставропігійного комплексу
Велика субота
8:00 год. – Св. Літургія
З 14:00 год. – Початок свячення пасок
21:00 год. – Читання Діянь Святих Апостолів.
23:00 год. – Надгробна відправа. Полуношниця з каноном Великої суботи.
24:00 год. – Початок Хресного обходу
Кафедральний храм святого великомученика Георгія Побідоносця УПЦ (вул. В. Короленка, 3)
Великий вівторок
08:00 год. – 3-й, 6-й, 9-й часи. Ізобразительні. Вечірня. Літургія Передосвячених Дарів. Заупокійна літія
17:00 год. – Велике повечір’я. Утреня. 1-й час. Заупокійна літія
Велика середа
08:00 год. – 3-й, 6-й, 9-й часи. Ізобразительні. Вечірня. Літургія Передосвячених Дарів. Заупокійна літія (Остання до Фоминої неділі)
17:00 год. – Мале повечір’я. Утреня. 1-й час.
Великий четвер
08:00 год. – Часи. Ізобразительні. Вечірня. Літургія святителя Василія Великого. Після літургії – чин умовіння ніг
16:30 год. – Мале повечір’я
17:00 год. – Утреня з читанням 12-ти Євангелій Святих Страстей
Велика п’ятниця
08:00 год. – Часи Великої П’ятниці . Ізобразительні.
14:00 год. – Велика вечірня. Винесення Святої Плащаниці. Після вечірні – мале повечір’я з читанням канона «Про розп’яття Господнє і на плач Пресвятої Богородиці»
17:00 год.– Утреня. Після великого славослів’я – хресний хід зі Святою Плащаницею
Велика субота
08:00 год. – Часи. Ізобразительні. Вечірня. Літургія святителя Василія Великого
14:00 год. – Початок освячення пасок (закінчується о 23:00)
19:00 год. – Початок читання Діянь св. Апостолів
23:15 год. – Полунощниця
Про це повідомляє ресурс ” Духовна велич Львова”