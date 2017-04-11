Росія має обрати між США і Асадом, – Держсекретар США

Державний секретар США Рекс Тіллерсон закликав Росію обрати, чи буде вона в питанні Сирії на боці Сполучених Штатів Америки, чи на боці сирійського президента Башара аль-Асада, Ірану й ліванського шиїтського збройного угруповання «Хезболла».

Виступаючи на зустрічі голів зовнішньополітичних відомств країн-членів «Групи семи» в італійському місті Луцці напередодні свого візиту до Москви, Тіллерсон заявив: «Росія дійсно стала на боці режиму Асада, іранців і «Хезболли». Чи цей тривалий союз іде на користь інтересам Росії? Чи, може, Росія мала б за краще стати на боці США, які разом із іншими західними країнами, з країнами Близького Сходу шукають вирішення сирійської кризи?»

Він також різко розкритикував Росію за те, що Москва, як каже Вашингтон, не виконала своєї ролі, яку взяла на себе в хімічному роззброєнні влади Асада, пише Радіо Свобода.

«Сподіваюся, що влада Росії дійде висновку, що з Башаром аль-Асадом вона стала на бік ненадійного партнера. Вони підписали домовленість про хімічну зброю – влада Росії, влада Сирії підписали цю домовленість. А зараз Асад зробив так, що Росія виглядає негарно за цих обставин», – сказав Тіллерсон про недавній хімічний авіаудар по контрольованому сирійськими повстанцями місту, внаслідок якого загинули понад 80 людей і який, як переконані на Заході і в багатьох арабських країнах, здійснила сирійська урядова авіація (Дамаск заперечує, що здійснив хімічний удар).

При цьому держсекретар США наголосив: «Очевидно, що Росія не виконала домовленості, в які вона ввійшла за низкою резолюцій Ради безпеки ООН. Ці домовленості визначали Росію як гаранта того, що Сирія буде вільна від хімічної зброї, що вся така зброя в Сирії буде виявлена, взята під охорону і знищена. Наявність запасів і постійне використання її свідчить, що Росія провалила свою відповідальність і не виконала цього зобов’язання від 2013 року. Неясно, чи Росія несерйозно поставилася до цього зобов’язання, чи просто виявила некомпетентність. Та ця різниця вже не важлива для загиблих. Ми не можемо допустити цього знову».

На зустрічі голів МЗС «Групи семи» учасники розглядали останні дії Росії в Сирії, де Москва підтримує офіційний уряд у Дамаску, після згаданого хімічного удару, але не змогли дійти спільної думки про можливість запровадити нові санкції. У своїх виступах вони закликали Росію серйозно залучитися до мирних переговорів і припинити безумовну підтримку Дамаска.

Після авіаудару з застосуванням хімічної зброї в місті Хан-Шейхун у провінції Ідліб, яке контролюють повстанці, і Дамаск, і Москва заявили, що сирійські урядові літаки, мовляв, звичайними боєприпасами знищили «завод і склад хімічної зброї повстанців», що й призвело до масового отруєння й загибелі понад 80 людей. Цю версію відкинули повстанці і заперечили фахівці з хімічної зброї, які заявили, що події в Хан-Шейхуні стали результатом саме застосування бойової хімічної зброї, а не гаданого знищення складу саморобних отруйних речовин.

Після цього Росія заблокувала в Раді безпеки ООН ухвалення резолюції з приводу цього хімічного удару, а також – разом із Дамаском, Тегераном і «Хезболлою» – розкритикувала здійснений по тому ракетний удар США по авіабазі сирійських урядових військ, із якої був здійснений удар по Хан-Шейхуну.

Рекс Тіллерсон після зустрічі «Групи семи» вирушає до Росії, де в середу має зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, щоб особисто донести до нього позицію Заходу і значної частини арабського світу щодо підтримки Москвою влади Башара аль-Асада.